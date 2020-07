Kriegsmatura: Die Burschen wurden um den Abschluss betrogen

Einem wäre sein Aufsatz fast zum Verhängnis geworden: Der Schriftsteller Bertolt Brecht teilt die von ihm geforderte Kriegsbegeisterung so gar nicht. In einem Aufsatz schrieb er: „Der Ausspruch, dass es süß und ehrenvoll sei, fürs Vaterland zu sterben, kann nur als Zweckpropaganda gewertet werden. Der Abschied vom Leben fällt immer schwer, im Bette wie im Schlachtfeld, am meisten gewiss jungen Menschen in der Blüte ihrer Jahre.“ Um ein Haar musste er die Schule verlassen. Am Ende durfte er dann doch das Notabitur machen – eine einfache mündliche Prüfung.

Je länger der Krieg dauerte, desto jünger wurden die Männer. Und der Prüfungstermin wurde immer mehr so gelegt, dass die Burschen kurz vor der Einberufung ihr Zeugnis in der Hand hatten.

Zwei Jahrzehnte später mussten auch Frauen auf ihre Art der Nation dienen – im Nazi-Regime wurde es immer schwieriger, für sie „eine normale Matura zu machen. Sie sollten als deutsche Frau zur Mutter und Hausfrau erzogen werden. Im Volksmund verspottete man den Abschluss in Hauswirtschaftsklassen als ‚Puddingabitur‘. Das hat die Karrieren zahlloser Frauen dieser Generation vereitelt“, sagt der Historiker.

Dass Schulen wegen Epidemien geschlossen werden, kam übrigens schon seit Ende des 19. Jahrhunderts vor. Um zu vermeiden, dass sich Schüler mit Kinderkrankheiten wie Pocken, Masern, Typhus oder Diphtherie anstecken, wurden lokal Standorte gesperrt. „Es ging darum, Krankheiten einzudämmen, die konstant in der Bevölkerung vorhanden waren, und nicht darum, neue Krankheiten aufzuhalten, wie wir das jetzt bei Corona erleben.“