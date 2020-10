Höher als das Empire State Building: Korallenriff entdeckt

Macht das Great Barrier Reef von sich reden, sind es stets traurige Meldungen über die Zerstörung von Korallen. Diesmal gibt es Erfreuliches zu berichten: Meeresforscher haben zum ersten Mal seit 120 Jahren ein riesiges, freistehendes Korallenriff vor Australien entdeckt. Das Riff sei mehr als 500 Meter hoch - und damit höher als das Empire State Building in New York oder die Petronas Towers in Kuala Lumpur, teilte die Stiftung Schmidt Ocean Institute mit.

Gipfel 40 Meter unter der Meeresoberfläche

Wissenschaftler auf dem Forschungsschiff „Falkor“, das sich auf einer zwölfmonatigen Reise zur Erforschung des Ozeans rund um Australien befinde, hätten das Riff entdeckt, hieß es. Das Korallenriff sei an seiner Basis 1,5 Kilometer breit und liege an seinem obersten Punkt 40 Meter unter der Meeresoberfläche. In der Region seien zuvor seit dem späten 18. Jahrhundert sieben freistehende Korallenriffe entdeckt und vermessen worden, so die Stiftung.