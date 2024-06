Hautkrebs-App bis UV-Armband: Was neue Ansätze zum Hautschutz taugen

Ein Beispiel ist die App SkinScreener . Nach Upload eines Fotos gibt ein Algorithmus an, ob ein Muttermal ein mittleres oder hohes Risiko hat. Die Med Uni Graz bescheinigt der App in einer Studie eine klinische Genauigkeit von 95 Prozent richtiger Zuordnungen. Den Gang zum Hautarzt dürfe man deshalb nicht aufschieben, heißt es auf Anfrage beim App-Betreiber. "Unsere App dient zur regelmäßigen Selbstuntersuchung, bei mittlerer oder hoher Risikoeinschätzung empfehlen wir in jedem Fall einen Besuch beim Dermatologen."

"Die Einschätzung von Fotos durch KI kommt sehr gut an die von Fachleuten heran. Ein normales Handyfoto ist dafür aber zu wenig", sagt die Wiener Hautärztin Romina Nemecek. "Der Hautarzt verwendet ein Auflichtmikroskop, mit dem man die Gefäße sehen kann, die Strukturen der Haut. Mit einem Handyfoto sieht man die Hälfte bis Dreiviertel davon nicht." Zwar gebe es Auflichtmikroskope als Aufsatz für Smartphones. Die Kosten liegen aber im drei- bis vierstelligen Bereich. An das Gerät, das Hautärzte verwenden, kämen sie noch nicht heran. "Ohne auflichtmikroskopisches Bild fehlen viele feine Kriterien, die es zur Diagnose von Hautkrebs braucht. Die Berücksichtigung der ABCDE-Regel (siehe Infobox), die auch in die KI einfließt, ist eher im späten Stadium geeignet." Gerade das Frühstadium des Melanoms sei aber der beste Zeitpunkt, um es zu entfernen, bevor größerer Schaden entsteht.

Wer im Lauf des Lebens viel Zeit in der Sonne verbracht hat, hat ein höheres Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Rund 1.800 Menschen erhielten 2022 die Diagnose.

Im Internet findet sich auch ein breites Angebot an UV-Messgeräten für den privaten Gebrauch . Es reicht von hochpreisigen App-gestützten Messgeräten im Hosentaschenformat über farbverändernde Armbänder bis hin zu UV-Warnstickern, die direkt auf die Haut geklebt werden, um wenige Euro. Sie sollen Informationen über UV-Strahlung in Echtzeit liefern, die individuell gesunde UV-Dosis ermitteln und die Träger vor Sonnenbränden bewahren.

Neben dem Beachten des UV-Index rät Kreuter je nach Belastung zu unterschiedlichen Maßnahmen. "Luftige, langärmelige Kleidung, Sonnenhüte und Sonnenbrillen schützen gut, ebenso wie Sonnencreme." Mittags sei die UV-Belastung am höchsten. Deswegen wird an Sommertagen vielfach empfohlen, zwischen 10 und 15 Uhr die Sonne zu meiden. Vor allem in Städten sind Schattenoasen durch Bäume und Sonnensegel wesentlich für den Schutz vor der Sonne.

Moderne Ansätze, die das Bewusstsein für UV-Strahlung schärfen, begrüßt Kreuter: Die SunSmart Global UV-App, entwickelt von der WHO, zeigt etwa die Stärke der UV-Strahlung an Orten rund um den Globus an und gibt Anleitungen, wann man sich schützen muss. Kreuter plädiert, wie auch das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz, dafür, den UV-Index für die Bevölkerung sichtbarer zu machen, in Freibädern oder an öffentlichen Plätzen.

Ein Ersatz für die jährlich empfohlene ärztliche Muttermalkontrolle sind bisherige Technologien allerdings nicht, betont Dermatologin Nemecek. Zu groß sei die Gefahr, dass Patientinnen und Patienten sich auf die Einschätzung einer App verlassen und bösartiger Hautkrebs zu spät entdeckt werde.