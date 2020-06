Fichtensterben: Die späte Rache der Gier

Bereits 1864 war der Energie-Hunger der Menschen riesig: Um die 1.000 Flöße landeten in der Wiener Rossau und halb so viele in Nussdorf. Donau, Wienfluss und Wiener Neustädter Kanal dienten als Wasserstraßen, an deren Ufern sich große Holzlager befanden – vom Neutor bis zur Spittelau, von der Leopoldstadt bis zur Weißgerber-Vorstadt und der Brigittenau.