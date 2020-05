Fichten kippen reihenweise, Bundesforste in Klima-Not

"Die Fichten, die Sie auf dem Bild sehen, stehen wahrscheinlich schon nicht mehr.“ Rudolf Freidhager, Vorstand der Österreichischen Bundesforste, hatte am Dienstag bei der Bilanz-Präsentation wenig Erfreuliches zu erzählen. Die Fichtenwälder nördlich der Donau dürften die Erderwärmung nicht mehr lange durchstehen. Wegen der Trockenheit kippen sie reihenweise. Und das nicht nur in Österreich, sondern auch in Tschechien und im Osten Deutschlands bis zur Ostsee hinauf.

„Wir haben inzwischen 80 Prozent Schadholz in unserer Holzernte“, sagt Freidhager. Das drückt den Holzpreis massiv. Dazu kommt heuer noch die Corona-Krise, die die Holznachfrage der Sägeindustrie drastisch sinken lässt. „Wir stecken also in einer Doppelmühle. Bald kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass es noch schlechter werden könnte“, so der Bundesforste-Vorstand. In manchen Regionen Zentraleuropas werde Holz zu „einstelligen Preisen“ verkauft. In Österreich lag der Preis für den Festmeter Säge-Rundholz im Vorjahr mit 59 Euro um rund 20 Euro tiefer als 2014.