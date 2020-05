Österreichs Bäume im Klima-Check

Das sei allerdings regionsweise unterschiedlich und hänge auch von Standort, Bodenbeschaffenheit und Seehöhe ab. „Nächste Generationen werden eventuell keine Fichte mehr sehen“, bedauerte Leiter Silvio Schüler bereits im Vorjahr im KURIER-Gespräch.

Drei Möglichkeiten

Die Experten befassen sich seit Jahren mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Wälder und sehen dabei drei Möglichkeiten, um die Folgen auszugleichen. Gut umsetzbar ist die Methode, Wälder stärker zu bewirtschaften. Will heißen: Bäume sollten nicht mehr hoch und dünn werden, sondern dick. Das macht sie stabil, sie können mehr Wasser speichern.

Außerdem testen die Experten die Möglichkeit, Wiederaufforstungen mit gleichen Baumarten, aber anderer Herkunft vorzunehmen. „Bäume können sich nicht so rasch an Änderungen anpassen, das braucht seine Zeit“, erläutert Schüler. „Zeit“ bedeutet bei Bäumen 80 bis 120 Jahre: Um heimische Wälder robuster gegenüber Hitze zu machen, könne man schon jetzt mit Samen oder Jungpflanzen aus südlichen Regionen aushelfen. „Die kalabrische Tanne ist zwar eine Weißtanne wie in Österreich“, so Schüler, „aber sie ist an die Hitze schon gewöhnt“.

Als dritte Variante bliebe, auf einige nicht heimische Baumarten zu setzen, etwa die Douglasie, die in Nordamerika und Mexiko heimisch ist. „Sie kann mit Trockenheit sehr gut umgehen und könnte teilweise die Fichte ersetzen“, erklärt Schüler.

Reich an Wald

Fast zugewachsen

48 Prozent der Staatsfläche bestehen aus Wald. Das waldreichste Bundesland ist laut Statistik 2019 die Steiermark mit 62 Prozent der Landesfläche, gefolgt von Kärnten (61 Prozent), Salzburg (53 Prozent) sowie Oberösterreich (42 Prozent).

Der Spitzenreiter

Die Fichte steht mit einem Anteil von 57 Prozent an der Spitze. Allerdings hat sie bereits an Menge verloren: 2008 nahm sie noch Fläche auf 1,7 Millionen Hektar ein, 2018 waren es um 600.000 Hektar weniger.