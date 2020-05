Land- und Forstwirtschaft kämpft mit Klima- und Corona-Krise

In den vergangenen drei Jahren hätten die Forstbetriebe einen finanziellen Schaden von einer halben Milliarde Euro erlitten. Auch in der Landwirtschaft seien von 150 Mio. Euro Schaden im Vorjahr mehr als 100 Mio. Euro durch Hitze und schlechte Niederschlagsverteilung verursacht worden, so Vizepräsident Piatti-Fünfkirchen.

Unterstützung

Die Branchenvertreter forderten Unterstützungen für die Betriebe. "Die Forstwirtschaft macht im Prinzip zur Gänze Verluste im Betriebsvermögen", sagte Montecuccoli. Grund sei vor allem die Preisentwicklung, die derzeit nur eine Richtung kenne: nach unten. Der Jahresdurchschnittspreis für Nadelsägerundholz sank 2019 im Vergleich zu 2018 von 85,6 auf 74,4 Euro pro Festmeter. "Wir brauchen Preise am Niveau von 2013 bis 2015 von 90 Euro und mehr, um nachhaltig wirtschaften zu können", so der Präsident der Land- und Forstbetriebe.

Montecuccoli wiederholte seine Forderungen nach einem Fonds in Höhe von 1 Mrd. Euro für drei Jahre, einem Pakt zwischen Bund, Ländern und Waldbesitzern sowie einer besseren europäischen Prävention zur Bekämpfung von Waldschädlingen. Der Branchensprecher begrüßte die Ankündigung der Sägeindustrie, zusätzliche 200.000 Festmeter Holz aus den heimischen Wäldern zu nehmen, statt diese zu importieren.