Anhaltende Trockenheit mit Folgen im Burgenland

Warum brauchen wir mehr Wasser?

In diesem Zusammenhang warnt der Politiker vor zunehmender Trockenheit und fordert einen Plan für die Förderung von Wasserspeichern, um „mit Regenwasser den Garten zu bewässern, das Auto zu waschen oder die Toilette zu spülen“.

Tatsächlich hat sich der Wasserverbrauch im Südburgenland während der Corona-Krise verdoppelt, wie Christian Portschy, Geschäftsführer des Wasserverbandes südliches Burgenland, weiß: „Die Menschen sind mehr zu Hause, haben mehr Zeit für den Garten, befüllen ihre Pools und Kochen mehr.“

Vorjahr war ähnlich trocken wie 2020

Was die ausbleibenden Niederschläge betrifft, verweist Portschy auf das ähnlich trockene Frühjahr 2019. Bemerkbar sei die Trockenheit in den oberflächennahen Gewässern, also den Quellen, deren Speisung durch Geschriebenstein und Wechsel deutlich nachgelassen habe. „Die Versorgung ist aber nicht in Gefahr“, betont der Wasserexperte.