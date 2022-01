Enorme Hitzewelle in Südamerika: bis zu 50 Grad

So wurde in Europa etwa auf Sizilien eine neue Rekordtemperatur von 48,8 Grad gemessen. In der Türkei wurde im Sommer der sechzig Jahre alte Hitzerekord des Landes mit 49,1 gemessenen Grad gebrochen. Das Reiseziel Griechenland kämpfte im Sommer mit extremer Hitze, die heftige Waldbrände auslöste.

Auch in Nordamerika wurden im vergangen Sommer traurige Allzeitrekorde verzeichnet. In Kanada kam es Ende Juni zu einer noch die dagewesenen Hitzewelle: In dem nordamerikanischen Land kratzten die Temperaturen an der 50-Grad-Celsius-Marke. Am 9. Juli wurden im Death Valley in Kalifornien mit 54,4 Grad die weltweit höchste Temperatur des Jahres 2021 gemessen.