Covid-19: Erstaunliche Parallelen zur Seuchen-Geschichte

Können wir aus den Seuchen der Vergangenheit lernen? Weil die Wissenschaft trotz allen Fortschritts die Infektionskrankheiten noch keineswegs im Griff zu haben scheint, sorgt die Corona-Krise seit Wochen für Verunsicherung: Hamsterkäufe, Existenzangst – und Angst um Freunde und Angehörige. A

ußerdem kursieren Falschmeldungen und Verschwörungstheorien über die Entstehung der Pandemie. Eine solche ist ein Stresstest für jede Gesellschaft, der tiefe Spuren hinterlässt – auch beim Einzelnen. Schon im 16. Jahrhundert gab es etwa panikartiges Horten von Vorräten. Die Stadt München (er)fand dagegen geradezu modern anmutende Maßnahmen: In einem Dokument des Stadtarchivs aus dem Jahr 1532 steht geschrieben: „Wer an der Pest erkrankt ist, der muss zu Hause bleiben und seine Hausgenossen auch. Und es wird also geregelt, dass zum Beispiel diese Leute, die da in ihrem Haus festsitzen, versorgt werden durch städtisch bestellte Hilfskräfte, die für sie einkaufen.“

Als Maßnahme gegen die Pest wurden auch neue Gesetzgebungen geschaffen, so zum Beispiel der „Passport“ – der „pass a porto“, der ursprünglich nur als eine amtliche Erlaubnis gedacht war, den Hafen passieren zu dürfen. Es war eine der ersten Bestimmungen gegen die Verbreitung der Pest, die man beispielsweise in Venedig eingeführt hatte. Außerdem wurden damals bereits Seuchenkordons gezogen, entweder um Orte zu isolieren, in denen die Seuche bereits grassierte, oder um noch nicht betroffene Gebiete zu schützen.

In Philadelphia wurde das Spucken unter Strafe gestellt und Täter umgehend inhaftiert. In spanischen Seehäfen mussten kranke Ankömmlinge in Quarantäne – bis heute eine effektive Schutzmaßnahme.