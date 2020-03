History: Einsatz der Abwehrkräfte - Die Geschichte der Impfungen

Doch Mary Montagu machte sich nicht nur auf die Reise, sie berichtete auch darüber. In ihren Briefen, später als Buch veröffentlicht, erzählt sie über ihre Begegnung mit der Welt des Orients. Eine der Beobachtungen, die sie dabei machte, schildert sie so:

„Ich werde euch von einer Sache erzählen, sodass ihr wünschen werdet, hier zu sein. Die Pocken,

so tödlich und so weitverbreitet bei uns, sind hier völlig harmlos.

Es gibt da eine Gruppe alter Frauen, die haben daraus ein Geschäft gemacht, diese Operation jeden Herbst durchzuführen ...“

Was Mary Montagu in Folge beschreibt, war jene Inokulation, die über China und Indien an den Hof der osmanischen Sultane gelangt war. Sobald in einer Familie bei Hof, oder auch bei einer der Haremsdamen die Pocken aufgetreten waren, entnahm einer der Frauen aus den Pusteln das Sekret.

Danach lud man zu einer Art Pockenparty, bei der dieses Sekret allen Anwesenden mithilfe einer dicken Nadel in eine Vene geritzt wurde. Die Impfung war vollzogen, und wie Mary Montagu feststellte, sie war wirksam. Denn die Pockennarben, die in Großbritannien die Gesichter von so vielen entstellten, konnte sie in Konstantinopel kaum einmal entdecken.

Die Sache wäre eine historische Fußnote geblieben, wäre nicht Marys Mann zurück nach London berufen worden – und dort wüteten wieder die Pocken. Entschlossen, ihren dreijährigen Sohn vor der Krankheit zu schützen, ließ Mary die Impfung an ihm vornehmen. Er blieb auch nach der Rückkehr gesund.

Die Ärzte in London beeindruckte dieses exotische Getue vorerst gar nicht, auch weil sie an diversen Wunderkuren für die Pocken gut verdienten. Doch Mary Montagu blieb hartnäckig. Bei der nächsten Pockenwelle gelang es ihr, dem Arzt des Königs die Methode vorzuführen – diesmal an ihrer Tochter. Es funktionierte erneut und überzeugte nun sogar viele Skeptiker. Die Pockenimpfung, in ihrer Urform, hatte es dank einer engagierten Frau nach Europa geschafft.