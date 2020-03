Was uns frühere Seuchen lehren

Der schwerwiegende Ausbruch von 1678/79 ging als Geburtsstunde des „lieben Augustin“ in das kulturelle Gedächtnis der Stadt ein. Der leidenschaftliche Trinker soll die Menschen in dieser schweren Zeit mit seinen zotigen Liedern aufgeheitert haben – und kam so zu seinem Spitznamen.

Während des Höhepunkts des Ausbruchs 1679 schlief Markus Augustin der Legende nach in der Gosse seinen Rausch aus, wurde jedoch für ein Pestopfer gehalten und in ein Massengrab vor der Stadtmauer geworfen. Am folgenden Tag soll er in der Grube so lange auf seinem Dudelsack gespielt haben, bis er wieder herausgezogen wurde.