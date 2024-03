Politologin: "Wissenschaft kann der Politik nicht die Verantwortung abnehmen"

Die Berücksichtigung wissenschaftlicher Evidenz in der Politikgestaltung ist extrem wichtig. Gleichzeitig gilt: Die meisten politischen Entscheidungen können nicht allein auf Basis der Evidenz getroffen werden. Ein Beispiel ist das Thema Impfungen. Man kann Evidenz sammeln, das heißt untersuchen, wie Impfungen wirken, man kann erheben, wer sich unter welchen Umständen eher impfen lässt. Aber die Entscheidung, wie sehr man in die Privatsphäre eingreift und ob man etwa eine Impfpflicht einführt, ist eine politische Entscheidung, keine wissenschaftliche. Wissenschaft kann der Politik nicht die Verantwortung abnehmen. In vielen Ländern hat sich die Politik aber trotzdem an der Wissenschaft abgeputzt.

Wird die Wissenschaftsskepsis längerfristig anhalten?

Wir werden erst in ein paar Jahren sehen, wie groß der Einfluss der Pandemie auf das Verhältnis der Bevölkerung zur Wissenschaft war. Der Vertrauensverlust war geringer als jener gegenüber der Politik – das sehen wir schon in den Daten. Ich bin nicht pessimistisch, was die Entwicklung der Wissenschaftsskepsis anbelangt. Es bräuchte aber eine Aufarbeitung, wie nach jeder Krise, um festzuhalten, was wir bereits vorher hätten wissen sollen und was wir zusätzlich aus der letzten Krise lernen können. Man weiß zum Beispiel, dass in jeder Krise, ob das eine Pandemie, die Klimakrise oder eine Wirtschaftskrise ist, jene mit weniger Einkommen und Vermögen und jene in prekären Arbeitsverhältnissen besonders gefährdet sind. Wenn wir krisenresilienter werden wollen, müssen wir also zum Beispiel versuchen, Armut und Ungleichheiten zu reduzieren. Wichtig sind auch eine klare Kommunikation und ein Benennen von Unsicherheiten.