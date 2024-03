4 Jahre Pandemiebeginn: Wo die Forschung heute steht

Das Hormon Kortisol , mit dessen Mangel Müdigkeit und Energielosigkeit in Verbindung gebracht werden, sei bei Long-Covid-Patienten deutlich weniger vorhanden. Diese Werte allein zu messen, ist jedoch kein eindeutiger Hinweis auf Long Covid, sodass es weitere Forschung für einen Bluttest braucht. In einer aktuellen Studie der Uniklinik Essen konnten die Biomarker zudem nicht endgültig bestätigt werden.

Die Diagnose Long Covid bei langanhaltenden Covid-Symptomen wie Müdigkeit und Erschöpfung nach einer Infektion erfolgt derzeit häufig über den Ausschluss anderer möglicher Ursachen. Es wird daher versucht, Biomarker , also bestimmte Laborwerte, im Blut zu finden, die eine Diagnose und in weiterer Folge eine Therapie ermöglichen. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass dies der Immun- und Hormonspiegel sowie bestimmte Entzündungsbotenstoffe im Blut, sogenannte Zytokine, sein könnten.

Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugend

Jüngere litten teils besonders unter den Einschränkungen. Es kam etwa zu einer Zunahme von Übergewicht und zu einem Bewegungsmangel, der sich laut Studien bisher noch nicht umkehrte. Bereits vor der Pandemie bewegten sich Kinder und Jugendliche weniger als die von der WHO empfohlenen 60 Minuten am Tag. Während der Pandemie sank diese Aktivität im europäischen Schnitt laut einer Untersuchung des deutschen Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) um weitere zwölf Minuten. Besorgniserregend sei laut den Studienautoren vor allem, dass diese Entwicklung sich nicht umkehrt. Der Bewegungsmangel sei am stärksten in der Gruppe der 8- bis 12-jährigen. Die Ursache wird laut den Studienautoren vor allem in Schulschließungen und Einschränkungen von Kursen und Vereinssport gesehen.

Ein weiterer Aspekt: Weltweit wurden 20 bis 30 Prozent mehr Fälle verfrühter Pubertät erfasst. Schon seit Jahrzehnten wird eine immer früher einsetzende Pubertät beobachtet – die Pandemie hat diesen Effekt scheinbar noch verstärkt. Weltweit wurden 20 bis 30 Prozent mehr Fälle verfrühter Pubertät erfasst. Als verfrüht gilt die Entwicklung äußerer Geschlechtsmerkmale, etwa das Wachsen von Scham- und Achselhaaren, bei Jungen vor dem vollendeten neunten und bei Mädchen vor dem vollendeten achten Lebensjahr. Vermutet wird ein Einfluss mehrerer Faktoren. Eine Erklärung könnte etwa eine höhere psychosoziale Belastung sein. Frühere Studien zeigen, dass Kinder dann früher körperlich reifen. Auch Übergewicht ist ein möglicher Faktor für eine früh einsetzende Pubertät – viele Kinder bewegten sich während der Pandemie weniger und nahmen zu. Generell ist das durchschnittliche Alter bei Pubertätsbeginn laut einer Bonner Studie seit den 1970er Jahren um etwa drei Monate je Jahrzehnt gesunken.