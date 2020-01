Welche Arten das Ökosystem rund um den Südpol bedrohen

Auf Wanderschuhen oder Frachtschiffen eingschleppt

Die Besucher könnten etwa an ihrer Kleidung und ihren Schuhen Samen fremder Arten mit sich führen. Auch in Frachtkisten, Fahrzeugen und frischen Lebensmittelvorräte können sich Pflanzen oder Tiere wie Insekten, Ratten oder Mäuse verstecken. Wirbellose Tiere wie Muscheln oder Krebse können mit den Schiffen in die Antarktis gelangen. Sie stehen ganz oben auf der Liste der Arten, die am wahrscheinlichsten in die Region eindringen.