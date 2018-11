Samen keimen auch noch nach dem 60-Grad-Waschgang

Orsolya Valko hängt ihre Wäsche zum Trocknen im dritten Stock gerne auf den Balkon. Eines Tages entdeckt die Biologin dort am Betonboden eine seltene Sonnenwend-Flockenblume. Der Sache muss nachgegangen werden. Also schlüpft die Wissenschaftlerin der Universität Debrecen Ungarn in Fleecesweatshirt, Jeans und Baumwollsocken. Mit vier Kollegen im Partnerlook streift sie durch die ungarische Tiefebene. Wandern für die Forschung. Jede Stunde zählt das Team, wie viele Pflanzensamen an der Alltagskleidung haften geblieben sind. Nach acht Stunden rufen Haushalt und Blumentöpfe: waschen, schleudern, einsetzen.