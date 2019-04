Umwelt: Wie vertretbar ist eine Kreuzfahrt in der Antarktis ?

„Ihr seid doch überhaupt keine Kreuzfahrt-Typen. Warum macht ihr so eine Reise?“ Wir haben lange überlegt. Hält man das aus mit 150 fremden Menschen drei Wochen auf beschränktem Raum in eine abgelegene Region zu fahren? Ja. Die Antarktis zieht ein spezielles Publikum an. Alle interessieren sich für dasselbe und niemand fiel unangenehm auf. Nicht im Zodiac, nicht am Buffet, nicht im sozialen Umgang. Und das Schiff ist groß genug, um sich aus dem Weg zu gehen.

Und die zweite Frage, die ich oft hörte, war: „Hast du keine Bedenken wegen der Umweltverschmutzung?“ Eine berechtigte Frage. Einerseits gibt es keine bessere Umwelt-Schulung als einmal in der Antarktis gewesen zu sein. Kaum woanders wird einem so schnell klar, wie rasch ein natürlicher Kreislauf aus dem Ruder laufen kann. Die Walfänger haben die Wale fast ausgerottet, die Robbenjäger haben Seerobben, Seeleoparden und Seeelefanten so dezimiert, dass es Jahrzehnte dauerte bis sich der Bestand erholte.