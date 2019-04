Antarktis Expedition: Menschenfeindlich und wunderschön

Eine Männerdomäne

An der schmalsten Stelle misst der Lemaire Kanal 720 Meter. Der Nordeingang wird von dem 747 Meter hohen Doppelgipfel des Kap Renard flankiert. Die beiden Felsspitzen heißen seit 2008 offiziell „Una’s Peak“ , in Erinnerung an Irene Una Spivey, die das Personal des British Antarctic Survey (BAS) auf den Falkland Inseln jahrzehntelang betreute. Sie war die organisatorische Seele so mancher Expedition und ist damit eine der ganz wenigen Frauen, die sich mit ihrem Namen in der Antarktisexploration eingetragen haben.