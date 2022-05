Alles Leben ist Chemie! Das Periodensystem auf einen Klick

Doch was haben diese Elemente mit unserem Alltag zu tun? Diese Frage wurde lange Zeit im Chemieunterricht lediglich gestreift. Das ist heute zum Glück meist anders, sagt Michael Anton, der an der Uni Wien angehende Chemielehrer in Didaktik unterweist. „Seit den 1990er-Jahren werden zunehmend Themen aus dem Alltag in die Schule importiert.“ Verantwortlich dafür ist auch das Institut für Chemiedidaktik, das am 17. Mai sein 20-jähriges Bestehen feiert.

Lust auf Chemie wird auch bei der langen Nacht der Forschung gemacht, die am 20. Mai österreichweit stattfindet – so werden zum Beispiel in der Chemie-Fakultät der Uni Wien (Boltzmanngasse 1) unter dem Titel „Wie können wir Chemie erleben?“ Experimente gezeigt und erläutert – Wow-Effekt inklusive.