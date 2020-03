Ängstliche Hündin, aggressiver Rüde: Wie sich Hunde verhalten

Die Gene spielen mit

Die Verhaltensauffälligkeiten dürften auch mit den Rassen zu tun haben, vermuten die Wissenschafter. Denn zwischen denen gibt esgroße Unterschiede. So verhalten sich etwa mehr als zehn Prozent aller Zwergschnauzer gegenüber Fremden aggressiv, bei den Familienhunden Labrador Retriever hingegen weniger als ein Prozent.

Auch beim Zwangsverhalten finden sich rassetypische Eigenheiten. So jagen fast zehn Prozent aller Staffordshire Bullterrier ihrem eigenen Schwanz hinterher. Border Collies hingegen starren häufig und schnappen nach Fliegen. Das könnte etwas mit ihren angestammten Aufgaben zu tun habe. Sie halten ihre Herde mit Blicken in Zaum. Von anderen Auffälligkeiten sind die intelligenten Hütehunde kaum betroffen.

Schlechte Erfahrungen fließen ein

Die Eigenheiten bestimmter Rassen müssen aber nicht immer die Ursache der Probleme sein, schreibt das Team. So leiden etwa Mischlingshunde besonders häufig unter Trennungsängsten: Lässt man sie allein zuhause, urinieren sie beispielsweise auf den Boden oder zerstören etwas. Das könnte an schlechten Erfahrungen liegen. Denn viele Mischlinge stammen aus Tierheimen, auch in diesem Datensatz.