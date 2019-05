Der Hund als Spiegel unserer selbst

Schöberl arbeitet dann mit den Frauchen und Herrchen an der Bindung zu ihrem Vierbeiner. „Besteht eine sichere Bindung, stellt diese für den Hund die sichere Basis dar, von der er die Welt erkunden kann“, sagt die Lebensberaterin. Biete man dem Hund Schutz und Sicherheit, lerne dieser, selbstbewusster zu sein und sein Verhalten zu ändern – also beispielsweise nicht mehr jeden Hund zu verbellen. Wobei auch zu beachten ist, dass manche Hunde durch Vorerfahrungen – etwa aus dem Tierschutz – trotz Sicherheitsgefühl ihr Verhalten nur mehr schwer ändern. „Es gibt Menschen, die sagen, dass alles nur an ihnen liege, aber das stimmt auch nicht, da sprechen wir dem Hund seine Vorerfahrung ab“, relativiert sie.

Wie bei einem Spiegelbild können die Wechselbeziehungen aber auch in die andere Richtung ausstrahlen. So können Hunde etwa durch ihr gelassenes Auftreten in der tiergestützten Therapie Erfolge erzielen. „Wenn ein Hund entspannt im Raum liegt, dann wirkt das positiv auf uns, wir können uns besser beruhigen“, sagt Schöberl. Durch gezielte Beratung kann der eigene Hund zum bewusst genutzten Spiegel werden, an dem man erkennt, wann man wieder mehr auf sich selber schauen sollte. „Das ist viel Arbeit und muss gut begleitet werden, aber eine bereichernde Erkenntnis“, sagt die Hundeverhaltensberaterin und appelliert dazu, mehr auf sich selbst zu hören, um dadurch zu erfahren, welche (un-)bewussten Signale wir an den Hund senden.