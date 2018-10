Nach Hundebiss: Neues Gesetz wird präsentiert

Nächste Woche soll es laut KURIER-Informationen so weit sein. Stadträtin Ulli Sima ( SPÖ) will Änderungen im Wiener Tierhaltegesetz präsentieren. „ Wien hat bereits elf Novellen zur Verschärfung des Tierhaltegesetzes in den letzten Jahren gemacht und arbeitet nun mit Hochdruck – gemeinsam mit der Polizei – an einem weiteren, sehr umfassenden Maßnahmenpaket zur weiteren Verschärfung. Diese 12. Novelle wird noch dieses Jahr beschlossen“, heißt es aus ihrem Büro.

Gespräche zwischen der Stadträtin und dem Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl hat es in den vergangenen Wochen bereits gegeben. Auch andere Experten, wie die Wiener Tierschutzombudsstelle, waren in den Prozess eingebunden. Im Raum steht eine generelle Maulkorbpflicht sowie Alkoholkontrollen für Halter von Listenhunden. Im KURIER-Gespräch vor zwei Wochen hatte die Tierschutz-Stadträtin bereits bekräftigt, dass die Änderungen mit “Alkoholkontrollen einhergehen“ müssen.