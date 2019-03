Neues Hundeshaltergesetz: Polizei startet "Aktion scharf"

Mitte Februar ist in Wien das neue Tierhaltegesetz in Kraft getreten. Das bedeutet strengere Regeln für Hundebesitzer. So gibt es für "Kampfhunde" nicht nur eine striktere Leinen- und Maulkorbpflicht, sondern für Herrchen oder Frauchen auch ein Alkohollimit von 0,5 Promille. Polizei und Stadt führen nun eine erste "Aktion scharf" durch, um die Einhaltung der neuen Regeln zu überprüfen.

Die Exekutive will gemeinsam mit den Rathaus-Behörden mehrmals jährlich Schwerpunktkontrollen in Sachen Hundehaltung durchführen, präsentierten die zuständige Stadträtin Ulli Sima und Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Montag. Bei den jetzt angelaufenen und auf zwei Wochen angelegten Hotspot-Überprüfungen werden aber erstmals die Neuerungen des Gesetzes schlagend.