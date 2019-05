Anti-Stress-Hunde an der Uni: Vierbeiner gegen Prüfungsangst

Insgesamt fünf Labradore wurden zu "Hunde-Lehrassistenten" ausgebildet und sollen durch ihre Anwesenheit das Wohlbefinden der Studierenden verbessern.

"Man fühlt, wie der Stress abnimmt"

"Man kann buchstäblich fühlen, wie der Stress abnimmt", sagte Fiona Suthers, Vortragende an der Universität und Leiterin des Programms. "Es ist erstaunlich und wir sind sehr daran interessiert, das, was wir tun, auszubauen. Als wir das System anfangs eingeführt haben, glaube ich nicht, dass einer von uns gedacht hätte, dass es so erfolgreich sein würde."

Suthers fügte hinzu, dass alle Hunde speziell ausgebildet seien. Eine "strenge Beurteilung" habe sichergestellt, dass sie über ein geeignetes Temperament verfügen, um als Therapiehunde eingesetzt zu werden.

Erst vergangenen Monat hatte der Vizerektor der britischen Universität von Buckingham, Sir Anthony Seldon, den Einsatz von Hunden an Universitäten begrüßt. "Der schnellste und größte Erfolg, den wir zur Verbesserung der psychischen Gesundheit in unseren Bildungseinrichtungen erreichen können, besteht darin, in jeder einzelnen Schule des Landes mindestens einen Hund zu haben", sagte er.

Der britische Bildungsminister Damian Hinds unterstützte seine Aussage und bestätigte, dass mittlerweile immer mehr britische Schulen "Wohlfühlhunde" haben und "die Haustiere auch wirklich helfen" würden.