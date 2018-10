Ausgebrannt und aufgeputscht: Wenn das Studium krank macht

Koffeintabletten und Co.

Um diesem standzuhalten und die Prüfungslast zu ertragen, greifen viele zu Aufputschmitteln. 2017 ergab eine Studie der Universität Lübeck, dass jeder zehnte Studierende mindestens einmal pro Woche leistungssteigernde Substanzen – etwa Unmengen an Kaffee, Vitamindragees oder Koffeintabletten – konsumiert. Auch schlaffördernde Mittel oder Beruhigungstabletten werden eingenommen, um abschalten zu können. Die Psychologische Studierendenberatung Wien verzeichnet zudem immer mehr Anfragen von Studierenden, die versuchen, innere Spannungen mit Alkohol oder Cannabis selbst zu behandeln – und in ein Suchtverhalten abdriften. In diesem Kontext ist es laut Sawczak wichtig, dass "wir die Stressfaktoren eruieren und daraus Maßnahmen ableiten, um den Gebrauch zu verhindern". Im Endeffekt sollten Studierende nicht mehr auf derartige Substanzen zurückgreifen müssen, "weil sie eine gefestigte Gesundheitskompetenz besitzen und so in der Lage sind, Stress zu bewältigen".

Die Bereiche, in denen Hochschüler Belastungen erleben, betreffen auch den Körper. Langes Sitzen und ergonomisch schlecht eingestellte Sitzgelegenheiten in Hörsälen führen laut Sawczak zu Beschwerden. In puncto Ernährung gebe es an den Universitäten Optimierungsbedarf. Beim Einzelnen mangle es außerdem oft am Wissen über gesunde Ernährung. Bei der Bewegung werde bereits viel durch Universitätssport-Angebote abgedeckt – "doch die Kurse sind oft ausgebucht".