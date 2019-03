Hunde: Warum sie für ältere Menschen zur Gefahr werden können

Mehr Knochenbrüche

Die Wissenschafter untersuchten Daten des National Electronic Injury Surveillance System, in dem die Verletzungen von Patienten aus 100 US-amerikanischen Notfallkliniken erfasst werden. Im Jahr 2014 wurden demnach etwa 1700 Erwachsene über 65 Jahren mit Brüchen, die beim Spazieren mit angeleinten Hunden passiert waren, in den Notaufnahmen registriert. Bis 2017 stieg diese Zahl auf fast 4500.

Die Brüche können als Folge von Stürzen des Halters oder Sprüngen von Hunden auftreten, während sie angeleint sind, mutmaßen die Studienautoren. Auch mit den Ursachen für den Anstieg der Verletzungsanzahl haben sich die Forscher befasst. Denkbar wäre, dass die höhere Zahl der mit Hunden assoziierten Unfälle auf eine höhere Hundehalteranzahl zurückzuführen sei.

"Die Menschen wissen intuitiv über die Vorteile von Haustieren Bescheid", erklärt Jaimo Ahn, Mitautor und Professor für orthopädische Chirurgie an der University of Pennsylvania School of Medicine, gegenüber dem Magazin Time. "Es überrascht nicht, dass der Besitz von Haustieren im Laufe der Zeit zugenommen hat, auch bei älteren Menschen, die länger leben und sich bemühen, gesünder zu leben – das sind alles gute Dinge."