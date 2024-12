Endlich Windelfrei: Mit diesen Tipps klappt die Sauberkeitserziehung

Lernerfahrung stützen

Relevanter als körperlich-kognitive Faktoren seien kulturelle: "Wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der wir Kinder von Geburt an in Wegwerfwindeln packen, dauert es naturgemäß länger, bis sie ihre Ausscheidungen spüren lernen", sagt die Expertin. Moderne, saugstarke Windeln seien in dieser Hinsicht Segen und Fluch zugleich: Sie werden vom Urin zwar kurz warm, ein echtes Nässegefühl entsteht aber nicht. "Das bedeutet, dass kein Signal an das Gehirn geschickt wird und das Kind das Urinieren nicht so mitbekommt. Es wahrzunehmen, muss erst gelernt werden."

Geringer ist der Lernaufwand, wenn mit Stoffwindeln gewickelt wird. "Darin nimmt das Kind seine Ausscheidungen bewusster wahr." Wobei man auch mit konventionellen Windeln achtsam wickeln könne: "Einfach immer wechseln, wenn etwas drinnen ist und nicht so spät wie möglich. Dann verknüpft das Kind Ausscheidungen mit einem Impuls."

Eine andere – von vielen Eltern als aufwändig wahrgenommene – Option ist das Abhalten. Babys können von Geburt an in der Wiegeposition über einem Töpfchen, dem Waschbecken oder der Toilette abgehalten werden. Den richtigen Zeitpunkt erkennen Mütter und Väter zum einen an Signalen, die ihr Kind schicken kann oder auch am Timing, wenn es häufig zu den gleichen Zeiten muss. "Auch das Abhalten ist keine Garantie, dass ein Kind früher trocken wird, aber das Körpergefühl wird unterstützt."

Hammerl plädiert jedenfalls für einen mehr oder minder altersunabhängigen Zugang: "Es gibt ein Zeitfenster, wo sich viele Kinder leichter tun beim Trockenwerden – zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat." Allerdings werde dieses nicht selten übersehen. Oft würden sich Kinder im Alter von eineinhalb Jahren zwar vehement gegen das Wickeln wehren. "Eltern übergehen das meist, weil sie ans Klogehen noch gar nicht denken."

Früh Hilfsmittel anschaffen

Hammerl rät, sich früh um hilfreiche Utensilien zu kümmern, ein Töpfchen, einen Aufsatz für die Toilette, Bücher oder Hörspiele zum Thema. Wesentlich sei, den Gang zur Toilette von Beginn an als etwas Natürliches im Familienalltag zu etablieren.

Viele Eltern hätten bei der Sauberkeitserziehung Angst etwas falsch zu machen, "machen deswegen lieber gar nichts und warten darauf, bis das Kind überdeutlich Bereitschaft signalisiert". Die Coachin rät sowohl von einem solchen abwartenden, als auch von einem rigiden Ansatz beim Töpfchen-Training ab: "Kinder sollten nicht aufs Klo gezwungen werden, das richtet mehr Schaden an, als es nützt." Empfehlenswert sei, das Angebot zu schaffen und das Kind das Tempo vorgeben zu lassen.