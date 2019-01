Wie ein Virus? So wirkt Verliebtheit auf den weiblichen Körper

Herzklopfen – Schmetterlinge im Bauch – ein Gefühl, wie auf Wolke 7: Wenn über das Verliebtsein gesprochen wird, sind verträumte Zuschreibungen nicht weit.

US-amerikanische Forscher ziehen in einer nun veröffentlichten Studie einen weniger schmeichelhaften Vergleich. Sich zu verlieben sei, wie von einem Virus heimgesucht zu werden, heißt es.

Konkret zeigte sich, dass im Organismus frisch verliebter Frauen ein spezielles Protein gebildet wird, welches üblicherweise als Reaktion des Immunsystems zur Bekämpfung von Infektionen produziert wird. Die Forscher der University of California in Los Angeles deuten in ihrer Studie zudem an, dass Liebe durch die neuen Erkenntnisse "messbar" gemacht werden könnte.

Für ihre Studie untersuchten die Wissenschaftler insgesamt 47 Frauen. Die Probandinnen, die allesamt zu Beginn der Untersuchung für einen neuen Partner entflammt waren, wurden über einen Zeitraum von zwei Jahren begleitet.

Immunabwehr aktiviert

Ziel war, herauszufinden, wie das Verliebtsein die an der Immunabwehr beteiligten Gene beeinflusst. Es stellte sich heraus, dass eine neue Liebschaft die Produktion von Interferon anregt. Dabei handelt es sich um Proteine oder Glykoproteine, die eine immunstimulierende, vor allem antivirale und antitumorale Wirkung entfalten – also körpereigene Abwehrstoffe.

"Neue Liebschaften gehen nicht nur mit psychologischen Veränderungen, sondern auch mit physiologischen Veränderungen einher", befinden die Wissenschaftler in dem in der Zeitschrift Psychoneuroendocrinology veröffentlichten Bericht. Die Ergebnisse würden Einblicke in den Zusammenhang zwischen einem Schlüsselerlebnis des menschlichen Daseins und der darauf abgestimmten Immunantwort geben.

Frühere Untersuchungen würden zudem darauf hindeuten, "dass psychologische Veränderungen, die mit romantischer Liebe verbunden sind, mit fortschreitender Beziehungsdauer gedämpft auftreten könnten", so die Forscher. Tatsächlich zeigte sich auch in der aktuellen Erhebung, dass bei Frauen, die sich im Laufe der Studie wieder entliebten, dass Interferon-Level sank.

Warum die Interferonproduktion bei den verliebten Studienteilnehmerinnen angekurbelt wurde, konnten die Forscher nicht klären. Aus evolutionsbiologischer Sicht wäre es denkbar, dass sich der Körper mit der Immunreaktion auf eine bevorstehende Befruchtung vorbereiten könnte.

In Folgestudien müsse nun unter anderem geprüft werden, ob die Erkenntnisse auch auf das andere Geschlecht übertragbar sind.