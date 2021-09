Wenn Lehrkräfte das Klassenzimmer mit dem Büro tauschen

Ihren Schülerinnen und Schülern etwas aus der Praxis erzählen zu können, hat auch Bianca Frantz motiviert, sich bei dem Projekt zu bewerben: „Es kommen immer mehr Fragen zu wirtschaftlichen Themen“, sagt die AHS-Professorin für Geografie und Wirtschaftskunde an der Liese-Prokop-Privatschule in Maria Enzersdorf, NÖ: „Wie sieht ein Gehaltszettel aus? Was ist Inflation? Was hat Wirtschaft mit mir zu tun?“ seien solche Fragen.

Auch wenn es um Themen wie Berufsorientierung geht, helfe der Ausflug in die freie Wirtschaft: „Sicher, man kann sich vieles in einem Buch aneignen, doch wenn man selber den Arbeitsalltag erlebt hat, kann man das ganz anders und authentischer vermitteln“, meint Frantz.

Flexibler und weniger vorhersehbar

Dieser Arbeitsalltag ist jedenfalls ein ganz anderer, wie Frantz und Lakatos feststellen: „Da sind zum einen die Kollegen – in der Schule hat man ja vor allem mit jungen Menschen zu tun –, und zum anderen die Arbeitszeiten“, sagt Frantz. Und Lakatos ergänzt: „In der Schule weiß ich im Normalfall, was die nächsten Wochen bringen, weil ich meinen fixen Stundenplan habe. In meinen neuen Job werden Termine oft viel kurzfristiger angesetzt und der Alltag ist weniger vorhersehbar.“ Zudem empfindet sie die Hierarchien als flacher: „Hier sind alle per Du und meine Meinung und meine Expertise sind gefragt. In der Schule ist man doch eher einem engen Rahmen unterworfen, weil vieles einheitlich sein muss.“

Expertise der Pädagoginnen

Diese Expertise ist es unter anderem, auf die Nikolaus Somogyi (Bild ganz oben rechts) setzt, der bei Raiffeisen Bank International die Industrie-Agenden betreut. „Wir sind gerade dabei, ein internes Fortbildungsprogramm aufzubauen – da können wir von pädagogischem Wissen sicher profitieren.“

Das wird aber nicht die einzige Aufgabe von Bianca Frantz sein: Sie wird Reinhard Huber, der für das Unternehmen die Kunden in der Baubranche betreut, unterstützen. „Wenn sie ein ganzes Jahr mitarbeitet, dann bekommt sie einen besseren Einblick in die Arbeit und kann so mehr mitnehmen“, sagt Somogyi, der übrigens nicht lange überlegen musste, ob Raiffeisen die Initiative Seitenwechsel fördern will: „Man kann nicht nur immer reden, sondern muss auch tun. Wir wollen ja die Wirtschaft in die Gesellschaft, also auch in die Schulen, bringen.“