Warum der Punkt immer öfter durch Emojis ersetzt wird

Eine solche Anekdote erzählt auch eine 30-jährige Büroangestellte. Weil ein (älterer) Kollege in der neu eingerichteten Arbeits-Chat-Gruppe stets Punkte nach Sätzen machte, wurde sie unruhig. „Ich dachte, ich hätte etwas falsch gemacht und er ist böse auf mich. Das war aber gar nicht der Fall“, sagt sie. Aus ihrem Umfeld sei sie es gewohnt, Sätze mit einem Lach-Smiley oder Herz zu beenden. „Wer einen Punkt macht, ist meist beleidigt oder traurig.“

Millennials hätten richtiggehend Angst vor Punkten in Whatsapp-Chats und eMails, schreibt die Journalistin Victoria Turk in ihrem Buch „Kill Reply All“ und löste eine hitzige Twitter-Debatte aus. Nur „alte Menschen oder besorgte Seelen“ würden am Ende jedes Satzes Punkte setzen, für die digital sozialisierte junge Generation reiche das Abschicken einer Nachricht als Indikator, dass ein Gedankengang zu Ende gebracht wurde. Und weil das Satzzeichen in der digitalen Kommunikation keinen Zweck mehr erfülle, könne dessen Verwendung „subtil den Anschein erwecken, man sei verärgert“.