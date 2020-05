Stress als Auslöser für Alzheimer

Das Forscherteam untersuchte 118 Patienten mit einer diagnostizierten Alzheimer Erkrankung, ihr Durchschnittsalter betrug 73 Jahre. Im Schnitt waren zwischen der Diagnose und dem Auftreten von Symptomen 2,4 Jahre vergangen. Die Gruppe der Alzheimer-Patienten/-innen wurde mit einer Kontrollgruppe von 81 gesunden Personen verglichen, die bezüglich Alter, Geschlecht und Bildungsstatus vergleichbar waren. Beide Gruppen – oder Angehörige und Pflegende – wurden nach besonderem Stress oder Belastungen in den drei Jahren vor der Untersuchung bzw. der Alzheimer-Diagnose befragt. „Fast drei von vier Alzheimer-Patienten (72 Prozent) hatten in den zwei Jahren vor dem Auftreten von Symptomen unter schwerem emotionalem Stress, Trauer und Sorgen gelitten – dreimal so viele wie in der Kontrollgruppe, wo das nur auf 26 Prozent zutraf,” sagte Dr. Reich. Die häufigsten Belastungen waren der Tod eines Partners (24 Fälle), der Tod eines Kindes (15 Fälle), Gewalterfahrungen wie körperliche Angriffe oder Raubüberfälle (21 Fälle) oder Autounfälle (11 Fälle). Andere möglicherweise krankheitsauslösende Stressfaktoren waren finanzielle Probleme, ein Pensionsschock, Migrationsbedingte Anpassungsprobleme, ein schmerzlicher Verlust oder die Diagnose einer schweren Erkrankung bei Angehörigen.