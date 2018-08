Traumabewältigung: Wie viel kann ein Mensch ertragen?

Wie gut man mit Krisen umgehen kann, hänge in erster Linie vom sozialen Gefüge ab. „Das Fundament der Resilienz ist die Bindung zu Bezugspersonen. Weiters spielen erlernte Bewältigungsstrategien eine Rolle“, fasst Silvia Exenberger vom Department für Medizinische Psychologie an der Uni-Klinik Innsbruck zusammen. Eigentlich sind alle Menschen mit einem guten Stressreaktionssystem ausgerüstet. Extremsituationen können es aber überlasten. Bildgebende Verfahren haben gezeigt, dass in Folge bestimmte Hirnareale angegriffen werden und diese sogar schrumpfen:Der Hippocampus, zuständig für die Gedächtnisbildung, und der präfrontale Kortex, wichtig für die Entscheidungsfindung. Die Amygdala hingegen ist überaktiv – das ist jenes Areal, in dem Emotionen verarbeitet werden.