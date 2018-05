Süß, bitter, umami: Wie Geschmackszellen funktionieren

Die Forscher um Roman Romanov von der Abteilung für Molekulare Neurowissenschaften der Medizinischen Universität Wien inspizierten die Zellen mit Elektronenmikroskopen. Sie fanden heraus, dass sich die Poren (Ionenkanäle vom Typ CALHM1), durch die ATP geleitet wird, genau dort befinden, wo die benachbarten Nervenfasern sind.

In dieser Region entdeckten sie auch ungewöhnlich große Mitochondrien. Dort wird ATP produziert und gespeichert, bis es gebraucht wird - also wenn die Zellen in den Geschmack von Süßstoffen, sauren Substanzen oder Glutamat kommen.