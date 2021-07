Brauchen wir einen Hocker für das große Geschäft?

In den sozialen Netzwerken kursiert derzeit ein Video (siehe auch unten), in dem auf kurios-lustige Art ein Hocker für das große Geschäft beworben wird. Ein Märchenprinz erklärt anhand eines Einhorns mit Regenbogenmähne, wie sich der Darm leichter entleert, wenn man am WC das "Squatty Potty" benutzt. Das ist ein Stockerl zum Abstellen der Beine. Mehr als sieben Millionen Menschen haben das Video bereits gesehen. Sie hören darin, dass sich weniger leicht Hämorrhoiden bilden, es bei Verstopfung leichter geht oder man doppelt so schnell mit seinem Geschäft fertig ist.