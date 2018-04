Schulprojekt zeigt Kindern Umgang mit Hunden

In der Quellenstraße 142 schießen die Arme in die Höhe. "Fressen, Bett, Leine und Band für Hals", zählt einer der 24 Zweitklassler Zubehör auf. Im zehnten Wiener Gemeindebezirk haben die wenigsten Kinder ein eigenes Haustier. Isabella Eales, ehrenamtliche Samariterin, stellt sich mit ihrem Golden Retriever-Mix Luna schnell auf den Wissensstand ihres interessierten Publikums ein. Die Bilder über die Hundeberufe, die die ehemalige Lehrerin in Eigenregie für die Standardausrüstung gefertigt hat, bleiben im Rucksack.