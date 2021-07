Wo Hunde Schule machen, gibt es einiges zu lernen

Für Whoopy hat wieder die Schule begonnen. Ein Mal pro Woche besucht sie die Sonderschule Fischamend – so wie in den Jahren zuvor, so wie heute. Auf klackernden Pfoten tänzelt der Collie, die Ohren gespitzt, in den hellen Aufenthaltsraum. Mucksmäuschenstill und ohne Gezappel warten dort bereits sechs Kinder auf ihre vierbeinige Lehrerin. Das Schicksal hat ihnen ein Leben als ausgeprägte Individualisten aufgebürdet. Autismus, Downsyndrom, Sprachstörung, seltene Erbkrankheit; Lernbehinderung nennt es die Medizin. Im Moment ist nur Vorfreude zu sehen. Sogar Deniz, der sich beim ersten Zusammentreffen mit der Therapiehündin völlig verkrampft hat, gähnt entspannt.

"Der Hund ist Teil des Unterrichts", sagt Eva Steininger. Die Direktorin setzt sich seit zehn Jahren dafür ein, dass "ihre" 42 Kinder in jeder Altersstufe (von sechs bis 16 Jahre) zusätzliche Unterstützung bekommen: z. B. durch Maltherapie, Alpakas. Und Felicitas Grübl mit ihren Hunden Whoopy und Chelly. Die Finanzierung gelingt dank schulischer Aktivitäten, Elternverein, Gemeinde und großzügigen Spendern. Heuer übernimmt Pet Ribbon die 9000 Euro für die tierbegleitete Therapie (siehe rechts). "Kontinuität ist wichtig", betont Klassenlehrerin Edith Reisch: "Es hat sich bei den Kindern durch die Therapie so viel entwickelt."