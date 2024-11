Besinnliche Rituale: Wie sich die Vorweihnachtszeit mit Kind gestalten lässt

Es duftet nach Tannenzweigen, an der Streichholzschachtel entfacht sich ein Zündstäbchen – die erste Kerze brennt: In vielen Familien wird am Sonntag der Adventkranz eingeweiht. "Der erste Adventsonntag kann ein wunderbarer Anstoß für vorweihnachtliche Rituale sein", sagt Brigitte Hausner , Inspektorin der St. Nikolausstiftung, die in Wien rund 90 Kindergärten und Horte betreibt.

"Die Zeit bietet sich zum bewussten Innehalten an, zum Überlegen, was im ablaufenden Jahr geschafft wurde, was vielleicht zu kurz gekommen ist." Wichtig sei, dass Rituale zur Familie passen. Spielt Religion im Alltag daheim keine so große Rolle, lassen sich abseits christlicher Traditionen – etwa dem Einwässern eines Barbarazweiges oder dem Schmücken einer Krippenlandschaf – Zeitfenster schaffen, "um an den Zauber der Weihnachtszeit anzudocken". Kinder hätten laut Hausner ein natürliches Bedürfnis nach Ritualen. "Bei uns Erwachsenen ist diese Sehnsucht im Alltag manchmal etwas verschüttet." Singen, Kerzenziehen, Kekse backen. Kinderpunsch kochen, in alten Fotoalben blättern, Weihnachtspost basteln, ein Erinnerungsglas befüllen: "Der Advent darf ganz im Zeichen sinnlicher Eindrücke stehen", sagt Hausner. In einem Erinnerungsglas können immer abends Überbleibsel des Tages, zum Beispiel ein schöner Stein vom Spaziergang, eine Zeichnung aus dem Kindergarten, Notizen von Dingen, für die man dankbar ist, platziert werden. "So kommt man mit Kindern über die Erlebnisse des Tages ins Gespräch", sagt Hausner. Die christliche Weihnachtsgeschichte darf mit Leben erfüllt werden. Wenn man Kindern mit einem Buch oder frei die Geschichte der Herbergssuche und der Geburt von Jesus erzählt, kann man sie einbinden, nach ihren Gedanken und Vorstellungen dazu fragen, zum Philosophieren einladen – oder Szenen nachspielen.

Kindliche Glaubensfragen Ob und wie das Narrativ rund ums geschenkebringende Christkind nähergebracht wird, sei von Familie zu Familie unterschiedlich, weiß Hausner: "Es gibt Familien, wo der Geburtstag von Jesus gefeiert wird, und es gibt Familien, wo Kindern vom Christkind erzählt wird." Der Glaube an das Christkind beginne meist gegen Ende der Kindergartenzeit zu bröckeln. Dann gelte es, Zweifel an die magische Figur zu besprechen, Gefühle der Empörung ernst zu nehmen. "Und zu schauen, ob es sich noch richtig anfühlt, daran festzuhalten und den schrittweisen Prozess des Loslassens zu begleiten." Eltern können etwa erzählen, dass sie früher selbst ans Christkind geglaubt haben und sich gerne an diese Zeit erinnern.