Holpriger zweiter Anlauf für neue "Stopp Corona"-App

Ab heute, Freitag, ist eine aktualisierte Version der "Stopp Corona"-App des Österreichischen Roten Kreuzes in den Stores verfügbar. Der automatische digitale Handshake soll nach dem Update nun auf allen Geräten mit den Mobil-Betriebssystemen iOS (Apple) und Android (Google) funktionieren. Außerdem kann die App nunmehr auch auf Smartphones aus anderen Ländern heruntergeladen werden.

Allerdings gab es gleich zum Start einen kleinen Dämpfer. Auf Android-Geräten - und damit auf dem Großteil der Handys in Österreich - muss die Anwendung deinstalliert und neu installiert werden, um sie korrekt zum Laufen zu bringen. Andernfalls stürzt die aktualisierte Version laufend ab, räumten die Verantwortlichen am Freitag ein.

Nur rund 350.000 aktive Nutzer

In Österreich betrifft das insgesamt rund 350.000 aktive Nutzer - und das ist vergleichsweise wenig. Während beispielsweise die deutsche Corona-Warn-App bereits von mehr als 15 Prozent der Menschen im Nachbarland verwendet werden - die Downloadzahl lag am Mittwoch bereits bei 13 Millionen - haben die Österreicher bisher kein allzu großes Interesse an der heimischen App gezeigt. 680.000 Menschen haben sie bisher heruntergeladen, als aktive Nutzer gelten laut Schätzungen des Roten Kreuzes rund die Hälfte. Wie viele davon Android-Nutzer sind wird nicht ausgewiesen.

