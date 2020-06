Was Sie über die Stopp Corona-App wissen sollten

Wie viele Menschen müssen die App haben, damit sie gut funktioniert?

"Die App ist umso wirksamer, je mehr Menschen sie nutzen“, sagt Foitik. Experten rechnen damit, dass 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung die App verwenden müssten, damit sie effektiv helfen kann. Demgemäß müssten 5,3 Millionen Österreicher die App haben. Derzeit sind es 600.000, wobei nur die Hälfte der User die App nutzt bzw. die wichtigsten Funktionen auch freigeschalten hat.

Nicht jeder hat ein Handy oder will es für die App nutzen. Gibt es Alternativen?

Nein, derzeit funktioniert die App nur am Handy. „Unsere Entwickler arbeiten an einem Konzept. Wir evaluieren verschiedene Lösungen, auch Beacons als Schlüsselanhänger sind im Gespräch“, heißt auf KURIER-Nachfrage.

Wer profitiert von der App, was kostet und wem gehört sie?

Das Österreichische Rote Kreuz, die Firma Accenture und die Uniqa Privatstiftung haben die App entwickelt. Für Entwicklung, Betrieb und Weiterentwicklungen stehen zwei Millionen Euro aus einer dafür zweckgewidmeten Spende der Privatstiftung zur Verfügung. „Mitte Juli wird eine Plattform gegründet, Vertreter aus dem Gesundheitsbereich, Sozialpartner, Religionsgemeinschaften und Datenschützer sind eingeladen, die App mitzugestalten“, heißt es seitens des RK. Was die Kosten für die Werbung betrifft, wurde die Kampagne vom Roten Kreuz initiiert, die Kosten für Kampagnenentwicklung und Produktion werden vom Roten Kreuz aus dafür zweckgewidmeten Großspenden finanziert. Die Inseratenkosten für die Kampagne übernimmt das Bundeskanzleramt.

Gibt es Erfahrungswerte mit ähnlichen Apps aus anderen Ländern – beispielsweise aus Asien?

Vergleiche sind nur bedingt möglich und sinnvoll. In Europa besteht die Herausforderung darin, dass eine Anti-Corona-App zwei Dinge schaffen muss, die auf den ersten Blick schwer vereinbar sind, nämlich: der maximale Schutz von Grundrechten und Privatsphäre bei einer gleichzeitig möglichst detaillierten digitalen Dokumentation der Kontakte. In asiatischen Ländern wie China oder Taiwan ist der Schutz der Privatsphäre mit Auftreten des Virus in den Hintergrund getreten: De facto alle verfügbaren Daten (Meldedaten, GPS-Informationen, Telefonnummern, etc.) wurden innerhalb von nur wenigen Tagen miteinander verknüpft. In Europa oder den USA ist derlei aus gesetzlichen und gesellschaftspolitischen Gründen undenkbar.