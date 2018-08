Nasenspray kann Folgen von Schlaganfall abschwächen

Mit einem Nasenspray könnten bei einem Schlaganfall Schäden an Nervenzellen verringert werden. Das haben Wissenschaftler der Universität Heidelberg in Versuchen mit Mäusen gezeigt. Über den Spray werden „Schutzproteine“ in das Gehirn eingebracht, die die Zerstörung an den Nervenzellen reduzieren.