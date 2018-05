Massenflüge: Maikäfersaison hat in Österreich sehr früh begonnen

Wegen der sommerlichen Frühlingstemperaturen hat die Maikäfersaison heuer sehr früh begonnen. "Die Tiere sind in großen Mengen unterwegs", erklärte Katharina Wechselberger von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) auf APA-Anfrage. Ob es 2018 außergewöhnlich viele sind, könne man aber derzeit nicht abschätzen, denn die Zählungen starteten erst kürzlich.

Massenflüge vorprogrammiert

In einzelnen Gebieten Österreichs ist laut AGES auch in diesem Jahr wieder mit Massenflügen von Maikäfern zu rechnen. Dazu zählen Abschnitte des Inntals in Tirol, Gebiete an der Donau in Ober- und Niederösterreich, an der Salzach in Salzburg sowie der westlichste Teil Oberösterreichs. Vor allem während der Abendstunden könnten dort an Waldrändern und bei markanten Einzelbäumen auffällige Schwärme beobachtet werden. Hier handle es sich um eine Art "Hochzeitsmarkt" für Maikäfer, wo sie tafeln (einen "Reifefraß" durchführen) und sich anschließend verpaaren.

Die befruchteten Weibchen fliegen anschließend zu jener Stelle zurück, wo sie als Larven - sogenannte Engerlinge - ihre Jugend verbracht haben. Je nach der durchschnittlichen Temperatur brauchen die Tiere drei bis vier Jahre, um sich vom Ei zum fertigen Käfer zu entwickeln. In diesem Rhythmus gibt es zyklische Schwankungen im Auftreten der Maikäfer. Die jeweiligen Frühlingstemperaturen beeinflussen wiederum jedes Jahr aufs Neue, ob die Käfer schon im April oder erst später im Mai schlüpfen. "Heuer hat der Flug wegen der hohen Temperaturen früh begonnen", sagte Wechselberger.