Folge dem Knofel in der Luft: Bärlauch im eigenen Garten

Vielen Menschen empfinden den Knoblauch- und Schwefelgeruch von Bärlauch als unangenehm: Das könnte ein Grund sein, warum wir Bärlauch aus unseren Gärten verbannt haben. Dass wir nämlich die aromatischen Blätter ausschließlich im Wald sammeln, muss gar nicht so sein.

Der Vewandte von Knoblauch und Zwiebeln gedeiht nämlich prächtig im Garten oder im Blumentopf. Der wilde Knoblauch ist ein Frostkeimer, der bereits im Herbst ausgesät werden muss – wer sich jetzt noch daran erfreuen will, greift auf Pflanzen aus dem Baumarkt zurück. Wildkräuter-Expertin Gerda Holzmann, deren Ratgeber "Gesunde Wildkräuter aus meinem Garten" soeben im Löwenzahn Verlag erschienen ist, dämpft jedoch ein wenig die Erwartungen von Hobbygärtnern: "Die Pflanze braucht reichlich feuchte, lehmige Erde und einen schattigen Platz: Es ist aber nicht so, dass die Blätter dann genauso teppichartig sprießen wie im Wald. Es braucht schon günstige Bedingungen und ein wenig Geduld. Haben sich die Pflanzen eingelebt, sind sie pflegeleicht." Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann dennoch den Bärlauch in einem Steinbeet auf seinen Platz verweisen. Wie kann es sein, dass der Bärlauch im eigenen Garten so in Vergessenheit geraten ist? "Das Sammeln von Wildkräutern und Früchten ist eine uralte Tradition: Wir haben das Bedürfnis in der Natur Kräuter selber zu sammeln, die wir später verkochen."