Laborfleisch: Für diesen Hamburger stirbt kein Rind

Das Rezept für Rindfleisch ohne Kuh, auf das sich Mosa Meat spezialisiert, ist laut Mark Post einfach: "Wir entnehmen Stammzellen aus einer Kuh und lassen sie wachsen, um Muskelgewebe zu bilden. Natürlich müssen die Zellen gefüttert werden, so einfach wie mit einer Pflanze ist das nicht." Ein ausgeklügelter Cocktail an Stoffen, wie Zucker, Aminosäuren und Vitaminen, sei dazu notwendig. An einem bestimmten Punkt stoppt man die Zufuhr von "Wachstumsfaktoren". Die Muskelzellen beginnen dann selbstständig sich zu differenzieren und zu verbinden. In einer ringförmigen Schale ziehen sich die Muskelzellen zusammen. Dadurch bildet sich proteinreiches Gewebe. "Das ist wie im Fitnesscenter. Du musst Spannung aufbauen, um dicke Muskeln zu bekommen."