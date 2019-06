Woher wird unser Fleisch in Zukunft kommen?

Start-ups

Das hat auch damit zu tun, dass es sehr viele Innovationen in diesem Bereich gibt: "Vor allem in den USA und Israel gibt es viele Start-ups, Europa hinkt hier noch etwas hinterher", bedauert Keitzer. Besonders große Lebensmittelkonzerne sowie Fonds sehen in den Fleischalternativen einen Wachstumsmarkt und investieren hier riesige Summen. "Der chinesische Staatsfond hat riesige Summen locker gemacht."

Zu den Fleisch-Alternativen gehören nicht nur pflanzliche Produkte, sondern auch Fleisch aus dem Labor – Muskelfasern, für die kein Tier sterben muss. "Daraus ein Steak zu produzieren, ist allerdings Zukunftsmusik", glaubt Keitzer. "Aber Einfaches wie Faschiertes oder Chicken Nuggets lässt sich heute schon so zubereiten."