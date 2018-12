Hier liegt das erste Steak aus dem Labor auf dem Teller

USA preschen vor

Derzeit ist Fleisch aus dem Labor noch in keinem Land der Welt zum Verkauf zugelassen. Die US-Regierung machte den Weg für den Verkauf von Laborfleisch Ende November dieses Jahres aber erstmals frei: Das Landwirtschaftsministerium und die Lebensmittelbehörde FDA stellten Eckpunkte für künftige Regeln im Umgang mit durch Zellkulturen erzeugtem Fleisch vor. Die FDA soll demnach Herkunft und Vervielfältigung der tierischen Stammzellen kontrollieren, aus denen das Fleisch im Labor gezüchtet wird. Das Ministerium ist für die Überwachung der Produktion und des Vertriebs zuständig.

Anders als in Europa ist in den USA die Fleischerzeugung im Labor weitgehend unumstritten. Hersteller verweisen auf das Tierwohl und die Vermeidung klimaschädlicher Treibhausgas-Emissionen, die bei der Aufzucht von Nutztieren in großem Umfang anfallen. Landwirte ziehen jedoch in Zweifel, dass bei den Laborzüchtungen noch von " Fleisch" gesprochen werden kann.

Nah dran

Für die Gründer von Aleph Farms ist die Markteinführung ihres Laborsteaks, das aus einer Mischung verschiedener Tierzellarten gezüchtet wurde, noch Zukunftsmusik. Wie Mitgründer Didier Toubia im Interview mit dem Guardian schildert, werde es jedenfalls noch drei bis vier Jahre dauern, um das Produkt für den Konsumenten zu perfektionieren.