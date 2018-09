Knoten in der Schilddrüse: Neues Verfahren statt Operation

Etwa jeder Dritte hat Knoten in der Schilddrüse, ab 55 Jahren sogar jeder Zweite. Viele lassen sich das meist gutartige Gewebe entfernen. Von den rund 9.000 Schilddrüsenoperationen jährlich könnte ein erheblicher Teil aber durch ein neues Verfahren ersetzt werden, wie Experten bei einer Pressekonferenz in Wien mitteilten. „Rund 800 der Operationen sind aufgrund eines bösartigen Tumors unbedingt notwendig. Die meisten legen sich aber wegen gutartiger Knoten unters Messer“, sagte Alois Gessl, Leiter der Schilddrüsenambulanz im AKH Wien.

Thermisch zerstört

Auf einen notwendigen Eingriff wegen eines Schilddrüsenkarzinoms kommen 15 wegen gutartiger Knoten. In den USA beträgt diese Relation laut Gessl bereits eins zu eins. Das neue Verfahren, die Radiofrequenzablation, soll das Verhältnis in Österreich ändern. Dabei wird eine ein Millimeter dicke Sonde unter lokaler Betäubung in den Knoten eingeführt und dieser mittels Hochfrequenzwellen auf 60 bis 100 Grad Celsius erhitzt. „Der Knoten wird thermisch zerstört, das Schilddrüsengewebe bleibt maximal erhalten“, erklärte Harald Dobnig, der in Graz ein Schilddrüseninstitut betreibt und in Österreich als Pionier des Verfahrens gilt.