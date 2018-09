Hashimoto: Die neue Volkskrankheit

Der Ort des Geschehens – ein glutenfreies Lokal in Wien – ist Programm: Hier haben sich solche, die jahrzehntelange Erfahrung haben, und solche, die die Diagnose erst unlängst erhalten haben, eingefunden. Die eine ist mollig und kann nicht abnehmen, die andere ist dünn und kann nicht zunehmen; eine friert ständig, eine andere wird von Hitzewallungen geplagt; eine klagt über Herzrasen und Panikattacken, die andere über Antriebslosigkeit und völlige Apathie; Gelenksschmerzen, eingeschlafene Arme, Gedächtnisprobleme und einen kaputten Darm haben fast alle, die sich beim Hashimoto-Stammtisch eingefunden haben.

Wer jetzt an japanische Blumensteck-Freaks oder Papierfalt-Fanatiker denkt, irrt. Hashimoto ist eine Autoimmun-Krankheit, an der immer mehr Menschen leiden. Und die vertragen das eingangs erwähnte Gluten, Milchprodukte, Hülsenfrüchte und Soja oft sehr schlecht. Meist ohne es zu wissen. Der Wissensstand bei Patienten und Ärzten ist erschreckend, was einen oft jahrelangen Irrweg von Arzt zu Arzt zur Folge hat. Es sei denn, man stößt auf einen der wenigen Spezialisten.