Historiker Harari über Europa: Harmonie ohne Einförmigkeit

Ein Gespräch mit dem israelischen Historiker Yuval Noah Harari kann zu einer emotionalen Hochschaubahn werden. In seinen Büchern beschreibt der Bestsellerautor eine mögliche Zukunft, in der die meisten Menschen nur mehr von Algorithmen gesteuerte Produzenten von Daten sind, während eine kleine Elite daran arbeitet, ein ewiges Leben zu erreichen. Dann wiederum spricht er über Europa als Kontinent mit riesigen Chancen. Harari ist auf Einladung der Wirtschaftskammer in Wien, am Dienstagabend sprach er gemeinsam mit Präsident Harald Mahrer und Bundeskanzler Sebastian Kurz über den „European Dream“.