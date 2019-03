Die Frage aller Fragen: Wer sind wir – und was wird aus uns ?

Und unsere Demokratie schon gar nicht. Bei globalen Herausforderungen schauen Nationalstaaten nur hilflos zu. Allerdings: Der Mensch wurde auch deshalb so erfolgreich, weil er abstrahieren und Geschichten erzählen kann und diese auch glaubt. Gerade in unsicheren Zeiten lassen sich Geschichten über Nationalstolz, Ehre und Traditionen besser verkaufen als Konzepte für die unsichere Zukunft. Die täglichen Appelle an unsere Gefühle, auch in Österreich, und das Spiel mit unseren Ängsten zeigt den Weg vor, wie aus liberalen Demokratien gefühlsgesteuerte „Emotions-Kratien“ werden. Diese werden wir dann genau so wenig beherrschen können wie die von den Daten beherrschten Algorithmen.

Der vielleicht wichtigste Satz in Hararis Buch versteckt sich im Kapitel über Säkularismus:„ Fragen, die man nicht beantworten kann, sind normalerweise viel besser als Antworten, die man nicht hinterfragen darf.“ Am meisten müssen wir uns vor denen hüten, die auf diese vielen komplexen Herausforderungen schnelle Antworten haben. Und die uns mit ein bisschen Unterhaltung ruhigstellen wollen, damit wir keine Fragen mehr stellen.

China zeigt uns den Weg vor, wie der Staat per Daten und Algorithmen jedes Individuum kontrolliert, belohnt und bestraft. Rechtspopulisten bei uns wollen uns mit Angst vor allem Fremden in die Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts führen. Wer an die liberale Demokratie glaubt, muss die neuen Techniken nutzbar machen und mit den Konsequenzen leben lernen, durch mehr Verständnis und mehr Bildung. Harari ist kein Pessimist, die Menschheit können das schaffen, aber es bleiben nur mehr wenige Jahre, höchstens einige Jahrzehnte.