Bestseller-Autor Harari: Warum wir die falschen Dinge fürchten

Nachschub? Panik!

Das liegt vielleicht auch an den Vorzeichen, unter denen die 21 Lektionen, die eigentlich 21 Kapitel heißen müssten, entstanden sind. In einem Interview in den USA, wo das Buch bereits seit einem Monat auf dem Markt ist, erzählt Harari: „Als ich Eine kurze Geschichte der Menschheit und Homo Deus schrieb, hatte ich keine Ahnung, dass sie beide zu weltweiten Bestsellern werden würden.“ Er sei völlig unvorbereitet gewesen, als seine Verlage Nachschub forderten. „Für ein paar Stunden war ich in Panik, ehe ich eine Inspiration hatte“.... „warum nicht einfach eine ganze Reihe von Artikeln, die ich für andere Publikationen geschrieben hatte, recyceln und versuchen, sie als meine Sichtweise auf die Gegenwart zu präsentieren.“ So ist eine lose Sammlung von Essays entstanden, die auf Artikel für die New York Times, Bloomberg, The Atlantic, The Guardian und andere aufbauen.